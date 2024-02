La monetina lanciata in campo dai tifosi costa a Cantù mille euro di multa

La Pallacanestro Cantù si è ritrovata suo malgrado al centro del mirino dopo un episodio di cattiva condotta da parte di uno dei suoi tifosi durante la partita contro Vigevano, in cui una monetina è stata lanciata in prossimità della panchina ospite. Questo comportamento ha portato a un’ammenda di 1.000 euro per la società da parte del giudice sportivo e ha acceso i riflettori sui comportamenti non tollerabili all’interno del palazzo. Il General Manager Sandro Santoro ha sottolineato l’importanza di mantenere un ambiente sicuro e rispettoso, avvertendo che episodi simili potrebbero portare a sanzioni più severe, inclusa la squalifica del campo, con gravi danni per la squadra e i suoi sostenitori. Questo non è il primo incidente di questo tipo per Cantù, che nella scorsa stagione aveva già subito una squalifica del campo durante i playoff a causa del lancio di una bottiglietta. Il club ha espresso il proprio impegno nel prevenire tali comportamenti, potenziando i controlli di sicurezza e invitando i tifosi a sostenere la squadra in modo costruttivo. Intanto Cantù si presenterà certamente senza Cesana all’esordio nella fase ad orologio con Orzinuovi, infortunatosi alla caviglia contro Vigevano.

Alessandro Luigi Maggi