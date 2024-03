La Mint Monza gioca il match point in casa della Lube

Primo match point in terra marchigiana per la Mint Vero Volley Monza che domenica alle 18 sfiderà in gara-3 dei quarti di finale scudetto la Cucine Lube Civitanova. Forte del 2-0 guadagnato nei primi episodi della serie, la squadra brianzola cercherà di chiudere subito i conti meritandosi la sua seconda storica semifinale, contro la vincente della sfida tra i campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino e la Valsa Group Modena. A livello di formazione sarà interessante vedere chi schiererà coach Massimo Eccheli da schiacciatori, con Eric Loeppky e Ran Takahashi che dopo essersi alternati a livello di Mvp potrebbero ancora essere protagonisti di una staffetta. Meno dubbi di formazione per Gianlorenzo Blengini che dovrebbe affidarsi ancora al grande ex Adis Lagumdzija e al bulgaro Aleksandar Nikolov. A.G.