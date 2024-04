La Futura gioca per la storia. A un passo dal sogno A1

La Futura Volley Busto Arsizio vuole sbarcare in serie A1. Dovesse riuscirci andrebbe a raggiungere la Uyba, salvatasi nelle ultime giornate al termine di una stagione molto fatica, per un derby unico nel suo genere. Non ci sarebbe infatti nel volley un’altra città ad avere due squadre nel massimo campionato nazionale. Un vero e proprio record per la località varesotta.

La Futura Busto Arsizio, seconda nella poule promozione dietro ad un’inarrivabile Perugia già promossa da tempo, incomincia oggi pomeriggio la serie finale contro la sorpresa Talmassons che dovrà sancire il nome della seconda squadra promossa nella massima serie.

Dopo diciotto partite di Regular Season, dieci di Pool Promozione e rispettivamente due e tre incontri di Semifinali, la Futura Giovani Busto Arsizio e la Cda Volley Talmassons FVG hanno raggiunto l’ultimo scalino della loro stagione: la Finale Promozione dei Playoff Serie A2 Tigotà.

Lo scontro, al meglio delle tre gare, comincerà oggi alle 17 al PalaBorsani di Castellanza. Si proseguirà poi con Gara 2 giovedì 25 aprile alle ore 18 al Palazzetto di Latisana e, in caso di pareggio, la Serie si concluderà nuovamente in terra bustocca domenica 28 aprile alle ore 21. Dopo aver estromesso rispettivamente Macerata e Messina, le formazioni di coach Beltrami e coach Barbieri si affronteranno per l’ultimo posto che consente la promozione in Serie A1.

Due squadre molto diverse, entrambe con un successo casalingo negli incontri stagionali che non consente particolari previsioni sull’andamento della Finale. Il 6+1 titolare delle cocche è sicuramente più navigato, con Monza a Zanette e Bonvicini a trascinare la truppa guidata da un paio di settimane da Alessandro Beltrami. "Siamo arrivati alla finale, si troveranno di fronte oggettivamente le due migliori squadre dopo Perugia - ha detto ieri Beltrami -. Talmassons esprime un gioco molto rapido, sfrutta molto il muro-difesa e serve davvero bene, cosa che speriamo di fare anche noi. Sarà una bella sfida e speriamo che ci sia tanto pubblico a sostenerci al Palaborsani. In questa settimana ho visto sempre la squadra con grande energia, voglia di fare, spingere, per cui dobbiamo scendere in campo tranquilli. Sembra strano da dire ma, la pressione c’è ed è inevitabile ma ce la siamo meritata per cui dobbiamo viverla in modo positivo".

