La Festa della Montagna. Al Campo dei Fiori tra concerti e buon cibo

È l’appuntamento estivo per eccellenza a Varese: intorno al Grand Hotel Campo dei Fiori riunisce chi vuole trascorrere una giornata in compagnia, tra diverse proposte di intrattenimento e l’immancabile banco gastronomico. Dal 9 al 15 agosto torna la Festa della Montagna promossa dal Gruppo alpini Varese, quest’anno ancora più importante visto che a maggio sono stati celebrati i 50 anni dell’inaugurazione della via sacra e del rifacimento delle Tre Croci che vegliano sulla festa. Il ricco programma della manifestazione è stato illustrato a Palazzo Estense dal capogruppo Antonio Verdelli insieme all’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari.

Si parte ufficialmente venerdì 9 con l’alzabandiera alle 10.45. Tra gli appuntamenti previsti fino al giorno di Ferragosto spiccano la Cronoscalata Tre Croci e la Motoadunata alpina. Quindi concerti musicali, tornei di beneficenza, camminate e visite guidate al Sacro Monte e al Campo dei Fiori e una serata disco anni ’80. Tra le novità, una mostra allestita dalla delegazione Fai di Varese nella hall del Grand Hotel Campo dei Fiori, che ricorda gli anni d’oro della villeggiatura nell’albergo in stile liberty in cima alla montagna, aperto al pubblico nel 1912 e chiuso nel 1968.

La Festa della Montagna resta amica dell’ambiente: il Campo dei Fiori potrà essere raggiunto solo con i mezzi pubblici, a eccezione dei veicoli destinati al trasporto disabili, moto e bici che potranno salire liberamente. Il servizio navette sarà attivo dal 9 al 14 agosto dalle 10 alle 24 con partenza dal piazzale del palazzetto di Masnago. Dalle 9.30 la strada sarà chiusa a tutte le auto private all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. La prima navetta in salita partirà alle 10 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio col Sacro Monte. Il biglietto potrà essere acquistato alla partenza, alla fermata intermedia e alle casse della festa. Giovedì 15, il servizio sarà gestito da Autolinee Varesine. In un’ottica di sostenibilità, gli Alpini massimizzeranno la raccolta differenziata, adotteranno il sistema di spillatura della birra senza Co2 ed elimineranno la plastica monouso, usando materiali compostabili.