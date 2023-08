La carovana dei ghiacciai visita il Dosdè

La Carovana dei ghiacciai va a far visita al Dosdè. L’iniziativa di Legambiente, una sorta di viaggio attraverso la montagna di alta quota per raccontare l’inesorabile declino dei ghiacciai a causa del riscaldamento globale e le possibili soluzioni da adottare da tempo, fa quindi tappa sul ghiacciaio del Dosdé che si trova nel comune di Valdidentro. Lunedì nella sala del consiglio del comune di Tirano si terrà la conferenza stampa dal tema “La carta di Budola per l’adattamento ai cambiamenti climatici – un impegno a favore del clima“. Martedì, invece, ci si ritrova presso il parcheggio Altumeria di Valdidentro per l’escursione lungo il sentiero glaciologico "Nangeroni Bellotti" con il glaciologo Andrea Toffaletti e la salita al ghiacciaio di Dosdè. Tutto si concluderà mercoledì a Sondrio con una conferenza stampa finale.