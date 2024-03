La capolista Mantova rischia a Vercelli

Dopo il corposo quintetto degli anticipi di questa sera, la ventinovesima giornata del girone A di serie C completerà il suo programma tra domani e domenica con le cinque partite rimanenti. Tra queste merita a buon diritto un occhio di riguardo la sfida di cartello del sabato tra la blasonata Pro Vercelli e il Mantova capolista. Curiosamente, la squadra di Possanzini per la seconda settimana consecutiva giocherà in Piemonte e in uno stadio dedicato a Silvio Piola, ma, dopo il pareggio colti in casa di un Novara deciso ad uscire dalla zona play out, questa volta, con i bianchi, la formazione virgiliana deve cercare in tutti i modi il risultato pieno. Alle sue spalle, infatti, il Padova non demorde e, sfruttando i risultati dell’ultimo turno, ha ridotto a sei i punti di distacco. I patavini, che giocheranno domenica al Città di Meda con un Renate affamato di punti, sperano che un avversario di buon valore come la Pro Vercelli imponga un ulteriore rallentamento ai biancorossi per riaprire in modo importante la corsa per l’unico posto che vale il gran balzo in serie B.

Per quel che riguarda le altre gare che si disputeranno domani, l’Atalanta Under 23 ha un compito di particolare importanza con il Novara. Gli azzurri hanno dimostrato la loro forza frenando il Mantova, ma i nerazzurri devono fare bottino pieno per contendere il quarto posto ad una Triestina in decisa flessione, ma che, nell’occasione, è determinata a tornare al successo nel match casalingo con il Legnago. Oltre al duello tra Renate e Padova, domenica il Vicenza cercherà di consolidare il suo terzo posto col pericolante Fiorenzuola.

Luca Marinoni