La capolista Inter mette a riposo anche il Cagliari. Il Milan si gode invece la finale di Youth League

Terzo successo consecutivo per l’Inter di Christian Chivu che mantiene il primo posto in classifica a +3 dalla Roma. Dopo l’1-0 col Frosinone e il 3-0 con il Sassuolo, altro tris secco ieri, in casa, al Cagliari. Sardi in dieci dal 17esimo: espulso Marcolini per un duro pestone rifilato a Spinacce, costretto a uscire quattro minuti dopo. Uno-due da ko poco dopo la mezz’ora: Sarr insacca da pochi passi dopo due conclusioni (33’), Owosu sfrutta un errore di Cogoni e infila Iliev. Nella ripresa i nerazzurri gestiscono fino a otto minuti dalla fine, quando Berenbruch chiude una manovra corale. Il Milan, invece, recupererà la 30esima giornata l’1 maggio con il Bologna. I rossoneri, a Nyon, sono volati in finale di Youth League (domani, ore 18, contro l’Olympiacos) superando ai rigori il Porto. Lu.Mi.