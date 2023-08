Iseo: presidio Vigili del Fuoco nell'ex casello per più sicurezza

Residenti e turisti che in questi giorni hanno scelto le acque del lago d’Iseo per riposarsi e rinfrescarsi sono ancora più sicuri grazie al nuovo accordo siglato dai Vigili del Fuoco di Brescia con l’Autorità di Bacino dei laghi d’Endine e Moro e Regione Lombardia. Alle dieci associazioni di volontariato che da giugno pattugliano le acque del lago, si è aggiunto un gommone dei vigili del fuoco di Brescia che va a supportare quello dei colleghi operativi tutto l’anno a Monte Isola.

"Grazie agli accordi presi da qualche giorno un nostro mezzo è ormeggiato al porto industriale di Iseo – spiega il caporeparto Antonio Genito - abbiamo anche uno spazio nell’ex casello idraulico di via Canneto. L’accordo ha consentito di potenziare il dispositivo di soccorso sul lago avvalendosi di un’imbarcazione con quattro operatori dei vigili del fuoco permanenti, provenienti da Brescia, con due patentati e due soccorritori. Le nostre funzioni sono quelle del soccorso tecnico urgente. Andiamo così a potenziare i servizi già offerti dall’imbarcazione ormeggiata 12 mesi l’anno a Montisola". L’accordo è stato siglato per cinque anni e potrà essere rinnovato per altri cinque. È attiva anche una seconda intesa coi vigili del fuoco di Bergamo che operano sull’altra sponda. I pompieri vanno ad aggiungersi non solo ai volontari, ma anche alle imbarcazioni dei carabinieri e della polizia provinciale. Il servizio è garantito dalle 10 alle 19 grazie a un gommone e una moto d’acqua. L’Ente di Bacino di Sarnico da giugno coordina dieci associazioni di volontariato coinvolte nel progetto “Sicurezza sul lago“, iniziato il 17 giugno.

"Dopo il protocollo d’intesa siglato con la Prefettura e il comandante di Bergamo, siamo felici di comunicare che è stato siglato pure l’accordo coi Vigili del fuoco di Brescia a cui è stato dato anche il comodato d’uso per cinque anni del ex casello idraulico di Iseo – spiega il presidente dell’Ente di Bacino, Alessio Rinaldi-. L’intenzione è portare un distaccamento permanente acquatico a Iseo. È un obiettivo importante perché colmeremo quel gap attualmente presente che riguarda le ricerche acquatiche". Esprime la sua soddisfazione anche il comandante dei Vigili del fuoco di Brescia, Enrico Porrovecchio. "Il presidio è importante perché non è solo un punto riferimento nell’alta stagione, ma una sede che ci consentirà di rendere più rapidi gli interventi anche per tutto il resto dell’anno - spiega - Sarà un polo di riferimento anche per la Protezione civile e un punto di vicinanza con la popolazione". Milla Prandelli