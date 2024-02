Investita sulle strisce, caccia al pirata

Si è allontanato dal luogo dell’incidente, senza prestare soccorso alla giovane donna investita. L’automobilista è ancora ignoto, ma sarebbe solo questione di tempo: la polizia locale sta infatti proseguendo negli accertamenti, con i tempi necessari a visionare le immagini delle telecamere stradali, per individuare l’automobile e di conseguenza identificare l’automobilista coinvolto, che sarà quindi denunciato penalmente all’autorità giudiziaria. Ma potrebbe ancora rendere la sua posizione meno grave presentandosi spontaneamente alle forze dell’ordine senza aspettare che lo rintraccino. Nel frattempo le condizioni della 23enne investita per fortuna non sono risultate particolarmente gravi e se la caverà con venti giorni di prognosi. La 23enne stava attraversando viale Campari, sulle strisce pedonali, vicino all’incrocio con viale Sicilia. L’auto che l’ha investita è poi fuggita in direzione della periferia.