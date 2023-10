Investe con l’auto turista s’allontana, poi torna. Risulta ubriaco, denunciato

Ha urtato una turista straniera mentre era alla guida dell’auto, con un tasso alcolemico al di sopra di quanto consentito. Il conducente, 27 anni residente a Montano Lucino e domiciliato ad Albese, alla guida di un’auto, alle 2 della notte tra domenica e lunedì stava percorrendo viale Lecco: all’incrocio con via Cesare Battisti ha investito una donna di 40 anni di origine cilena, alloggiata in un albergo di Como. Al momento il conducente non si è fermato: la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale al sant’Anna, con ferite e contusioni causate dall’urto. Poco dopo è però ritornato sul luogo dell’incidente, dove i carabinieri del Radiomobile lo hanno identificato e sottoposto ad alcoltest, riscontrando un tasso di 1.50. È stato denunciato a piede libero, la donna dimessa con dieci giorni di prognosi.