Interrotta la striscia negativa. Monza cerca conferme con Verona

Interrotta la striscia negativa di sconfitte con la vittoria sul campo della Gioiella Prisma Taranto, la Mint Vero Volley Monza punta a concedere il bis stasera alle 20.30 tra le mura amiche dell’Opiquad Arena nel turno infrasettimanale con Verona. Un altro successo sarebbe il miglior modo per approcciarsi al prossimo weekend, in cui i ragazzi di coach Eccheli saranno tra i protagonisti della Final Four di Coppa Italia: sabato sfideranno l’Itas Trentino. A.G.