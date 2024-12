Infortunio nel fienile. Cade dalla scala: finisce in ospedale

ARZAGO D’ADDA (Bergamo)

È precipitato da un’altezza di circa tre metri da una una scala a pioli ed è finito ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo un uomo di 60 anni impegnato in alcuni lavori nel fienile di un’azienda agricola di Arzago d’Adda. L’infortunio è avvenuto intorno alle 13 alla Cascina Corniano. All’origine potrebbe esserci stato un malore improvviso oppure una distrazione o un brusco movimento che potrebbe aver fatto perdere l’equilibrio all’uomo mentre era sulla scala. Il sessantenne ha riportato vari traumi. La centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza e chiesto il supporto dell’elisoccorso che ha portato il ferito in ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi. Per i rilievi intervenuti i carabinieri di Treviglio e i tecnici Ats.F.D.