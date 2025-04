Infortunio mortale a Zogno: un uomo di 59 anni resta schiacciato da un pannello

Zogno (Bergamo), 23 aprile 2025 – Venti giorni fa il piccolo comune di Zogno aveva vissuto la tragedia di un incidente stradale mortale davanti all’impianto industriale di acque minerali Bracca. Ora un nuovo dramma, questa volta sul lavoro. È successo intorno alle 13. Un uomo di 59 anni è morto, in via Tessi, in un infortunio sul lavoro. Sarebbe rimasto schiacciato da un pannello mentre stava lavorando a un muro, in un'abitazione privata. I soccorritori del 118 sono arrivati con l'automedica. Sul posto anche i tecnici di Ats, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Articolo in aggiornamento