Incontri a scuola e tornei di calcio: "Il gol più bello? L’inclusione sociale"

Sensibilizzare i ragazzi delle scuole superiori sul tema dell’inclusione sociale e sportiva di persone affette da disabilità. È questo l’obiettivo del roadshow organizzato da Insuperabili -la società e onlus calcistica per atleti disabili fondata a Torino nel 2012 dall’ex calciatore di Juventus e Nazionale, Giorgio Chiellini- e da Lactalis.

Il progetto, inserito nel programma DISrACTIVE, è stato suddiviso in diversi incontri con gli studenti. La seconda tappa andata in scena all’Istituto ABF di Clusone, in provincia di Bergamo, è stata guidata da Davide Finardi, allenatore di Insuperabili, insieme a nove atleti che fanno parte del club: Sean Poloni, Mauro Morstabilini, Alessandro Calzaferri, Nicolasa Nozza, Davide Costantino, Assane Diop, Simone Mocellin, Nicolas Paganessi, Lucas Palamini.

Gli studenti e le studentesse dell’istituto bergamasco hanno seguito una lezione sul tema della disabilità e della fragilità, per poi partecipare ad una partita nel segno dell’inclusione con i calciatori degli ’’Insuperabili’’. Durante l’incontro si è discusso in modo approfondito di alcuni valori fondamentali per la crescita dei giovani: lealtà, semplicità, ambizione e collaborazione. Inoltre, Luca Ferrari, atleta e illustratore di Insuperabili ha consegnato ai ragazzi quattro quadri da promuovere anche fuori dal contesto scolastico. "Per noi è vitale offrire supporto alle comunità dei territori in cui siamo presenti e con Insuperabili vogliamo aiutare le nuove generazioni su un tema su cui siamo molto sensibili. Abbiamo coinvolto i ragazzi dell’Istituto ABF Clusone con l’obiettivo di superare la percezione della differenza quale barriera, valorizzando le potenzialità degli individui e promuovendo un’inclusione sempre più ampia", ha dichiarato Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione e Responsabile progetti CSR di Lactalis in Italia.

"La nostra mission è da sempre la promozione dell’inclusione di persone con disabilità attraverso lo sport del calcio. Avere la possibilità di portare il nostro progetto nelle scuole, supportati da un Partner importante come Lactalis, ci dà la possibilità di amplificare il nostro messaggio e di avere maggiore impatto su individui e comunità, a favore di un cambiamento culturale nei confronti della percezione della disabilità che parte proprio dalle nuove generazioni - ha invece dichiarato Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili.

"Parlare agli studenti di lealtà, semplicità e collaborazione è infatti uno degli strumenti più potenti che potessimo avere per cercare di costruire una società più inclusiva", ha aggiunto il numero 1 della società.

’’Insuperabili’’ attualmente è presente con le proprie scuole calcio in 18 città diverse -quasi 19 vista la prossima apertura a Bologna-, da nord a sud dell’Italia. In Lombardia sono attive cinque sedi diverse tra Milano, Bergamo e Rovetta (la cui squadra si è laureata da poco campione provinciale a livello Csi Special). Il club, in generale, conta 6 prime squadre, oltre 750 atleti iscritti e 200 coach. Una grande spinta a livello promozionale viene svolta infine dai testimonial: sono circa 40 tra calciatori e calciatrici, sia in attività che ormai ritirati. Tra i nomi più celebri, oltre a Giorgio Chiellini, ci sono Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon e Gianluigi Donnarumma.