Incidenti in moto, due vittime Elisa non è sopravvissuta alle ferite

Non ce l’ha fatta la ragazza di 27 anni che viaggiava come passeggera con un coetaneo di Bovisio in sella a una moto Honda Cbr 1000 schiantatasi contro un’auto giovedì sera sulla Monza-Saronno. Si chiamava Elisa Mazzucchelli e abitava a Cislago, in provincia di Varese. I due erano stati trasportati in codice rosso all’ospedale Niguarda. Elisa aveva avuto la peggio, rimasta gravemente ferita nel violento schianto sulla Saronno-Monza, avvenuto in territorio di Bovisio pochi minuti prima della mezzanotte. La moto procedeva in direzione di Saronno quando ha impattato contro un’auto che la precedeva nel medesimo senso di marcia. A causa dell’urto i due ragazzi sono stati sbalzati dal sellino finendo rovinosamente a terra. Le loro condizion sono sembrate subito gravi. Dopo le prime cure prestate sul posto, per soccorrere i feriti è atterrato anche l’elisoccorso e sono stati portati entrambi al pronto soccorso in codice rosso: lui è stato accompagnato all’ospedale di Circolo di Varese, lei all’ospedale Niguarda di Milano. Da subito i medici hanno manifestato grande apprensione per Elisa a causa delle gravissime ferite causate dal volo e dal violento impatto riportate. Dopo il ricovero le condizioni della giovane si sono ulteriormente aggravate e per lei non c’è stato nulla da fare. I compagni dell’Istituto Itas di Limbiate la ricordano:

"La nostra Elisa Mazzucchelli ha avuto un incidente in moto con un altro ex alunno (conosicuto in V). Purtroppo lei non ce l’ha fatta. Non ci sono parole, solo un dolore profondo". Un altro drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Robecco sul Naviglio. Forse una distrazione mentre era alla guida, poi l’uscita di strada mentre era in sella alla sua motocicletta lungo la direttrice che congiunge le frazioni di Casterno e Cascinazza. L’uomo, F.S. di 43 anni, residente a Masero stava procedendo a bordo della sua motocicletta quando ha perso il controllo della due ruote senza che altri mezzi venissero coinvolti nell’incidente. La motocicletta è dunque finita nel fossato a lato della strada e l’uomo è stato sbalzato dalla sella con estrema violenza. Sonia Ronconi

Paolo Girotti