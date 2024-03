Incidente sul lavoro. Operaio si ferisce: taglio alla mano

Stava effettuando dei lavori di manutenzione nel cantiere aperto in piazza della Libertà a Robbio quando è rimasto vittima di un infortunio per effetto del quale si è procurato un profondo taglio ad un dito di una mano. È accaduto ieri mattina poco prima delle 8.30. La vittima è un operaio di 54 anni che, dai primi rilievi, stava operando con un piccolo escavatore. L’uomo è stato trasportato dal Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara ed è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto, con i carabinieri della locale stazione, sono intervenuti gli ispettori della Ats di Pavia ai quali spetterà il compito di verificare l’esatta dinamica del fatto ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza.