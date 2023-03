Incidente fra tre auto a Ponte Nossa: 5 feriti e traffico paralizzato

Incidente, soccorsi

Ponte Nossa (Bergamo), 28 marzo 2023 – Cinque persone sono rimaste ferite stamattina a seguito dell’incidente che si è verificato una decina di minuti dopo le 7 in via Europa 5, a Ponte Nossa, in Bergamasca. I feriti sono tre uomini di 31, 50 e 58 anni e due donne di 47 e 50 anni, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Immediatamente è scattato l’allarme al 118 e sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze e un’automedica. Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale di Piario in codice verde. In corso di valutazione le condizioni degli altri quattro, che potrebbero non aver bisogno dell’ulteriore ricorso a cure ospedaliere e approfondimenti diagnostici a seguito dell’incidente.



Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere le vetture e pulire la carreggiata dai rottami e i carabinieri di Clusone. I militari dell’Arma, incaricati di eseguire i rilievi, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare le responsabilità dei conducenti.

Il tamponamento, tra almeno tre vetture, è avvenuto sulla statale che attraversa il paese, all’altezza della chiesa di San Bernardino, una strada molto trafficata e in un orario particolarmente congestionato per l’entrata a scuola e l’apertura degli uffici. La contemporanea presenza in paese del mercato settimanale, che non consente di passare per il il centro storico, ha contribuito a peggiorare la situazione viabilistica con la formazione di lunghe code di auto.