Bergamo, incidente tra auto e moto: ferito gravemente il centauro

Bergamo, 22 settembre 2024 – Terribile schianto poco dopo le 23.30 nella notte tra sabato 21 e oggi domenica 22 settembre.

In via Pietro Rovelli a Bergamo, all’altezza del civico 28, sono intervenuti i soccorritori del 118 per un grave incidente che ha coinvolto un motociclista di 47 anni, a bordo della sua Kawasaki Ninja, e una coppia a bordo di un’auto. d avere la peggio è stato proprio il centauro, soccorso dal personale di un’ambulanza e dell’automedica e portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembra che i due mezzi stessero viaggiando nella stessa direzione, quando l’auto in fase di svolta a sinistra è stata colpita dalla moto. Il 47enne è volato per terra sbattendo violentemente la testa.