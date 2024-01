Valle Brembana, incidente tra auto e moto: morto centauro di 47 anni

Bergamo,11 gennaio 2024 – Incidente mortale, nel pomeriggio di oggi, lungo la statale 470 della Valle Brembana è costato la vita a un motociclista di 47 anni. Lo scontro è avvenuto nel tratto tra San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme - poco prima della galleria all'altezza della località Tre Croci.

La motocicletta su cui viaggiava il 47enne si è scontrata con un’autovettura guidata da un 66enne, che nello schianto ha riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, due ambulanze e l'elisoccorso, ma per il motociclista purtroppo non c’era già più nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri di Zogno, che ora dovranno ricostruire la dinamica ancora poco chiara dell'incidente. Lunghe code da e per la Valle Brembana si sono riscontrate in seguito allo schianto e alle operazioni di soccorso. La strada è rimasta comunque aperta al traffico.