Due incidenti in un’ora e mezza lungo la statale 671: sei feriti e una vittima, Antonio Abbadini

Albino (Bergamo), 4 aprile 2025 – Due gravi incidenti oggi pomeriggio nell’arco di un’ora e mezza hanno messo in ginocchio la circolazione lungo la statale 671 della Valle Seriana. Nel secondo, alle 17,34, si è registrato anche una vittima. Si tratta di Antonio Abbadini, un 57enne di Ponte Nossa: era al volante di una Golf che si è scontrata con una Skoda, un violento impatto che ha coinvolto anche una moto. All’origine si ipotizza un’invasione di corsia, forse per un malore. Tre i feriti, un 25enne, una 26enne e un 58enne, di cui uno in condizioni serie, trasportato in elicottero e in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Si tratta di un tamponamento avvenuto all’altezza del benzinaio tra Albino e Cene, tra Comenduno e Gazzaniga. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e l’elicottero. Per rilievi la polizia locale, affiancata dai vigili del fuoco. Immediate le ripercussioni sul traffico, già penalizzato dal primo incidente, avvenuto intorno alle 16 nella galleria del Dosso, nelle vicinanze di Albino, in cui sono stati coinvolti un’auto e un mezzo pesante. Tre persone ferite, di 51 anni, 77 anni e 84 anni, ricoverate in codice giallo alle Cliniche Gavazzeni e al Papa Giovanni XXIII. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, sbandando e finendo prima contro la cabina e poi contro la parte cassonata di un mezzo pesante che stava procedendo in direzione di Clusone. La galleria è stata chiusa al traffico.