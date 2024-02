Cede una scala, due operai precipitano nelle Carpenterie di Palazzago: feriti 37enne e 45enne

Palazzago (Bergamo), 7 febbraio 2024 – Doppio infortunio sul lavoro questa mattina in Bergamasca. Due operai di 37 e 45 anni sono precipitati da diversi metri di altezza in via Lega Lombarda, sulla Briantea, nelle Carpenterie Industriali di Palazzago. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,45. Secondo una prima ricostruzione della dinamica una scala avrebbe ceduto e i due uomini sarebbero finiti a terra.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118 e sul posto sono arrivate due ambulanze e un’auto medica. Gli operai sarebbero rimasti sempre coscienti, le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati trasportati nell’ospedale di Ponte San Pietro e in quello di Verdellino per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Zogno e gli ispettori dell’Ats di Bergamo che dovranno verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto e accertare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.