Tragico incidente a Lallio, pedone muore travolto da camion

Lallio (Bergamo), 8 agosto 2023 – Tragico incidente in Bergamasca questa mattina. Un pedone è stato investito da un camion in via Madonna 12, nel comune di Lallio. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10,20. Un impatto che è risultato fatale per l’uomo, morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Illeso ma sotto choc il conducente del mezzo pesante. Per il camionista non si è reso necessario il ricorso a cure mediche.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu) con automedica, auto infermieristica e ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al personale sanitario non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo. I militari dell’Arma dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.