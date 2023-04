Incidente a Levate, si schianta con la moto contro un platano: Cristian Locatelli muore a 21 anni

Levate (Bergamo) – Era vicino a casa, quando si è verificata la disgrazia a Levate (Bergamo) poco dopo le 17.30. La vittima è il 21enne Cristian Locatelli, che viveva a soli 200 metri dal punto dove si è verificato lo schianto, in viale Italia. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Bergamo. Dalla prima ricostruzione, Locatelli tornava dal lavoro: era operaio in una ditta di Pontirolo Nuovo, sempre nella Bassa. Rientrava in sella alla propria Ducati Monster nera. Lungo il viale, all’altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo. Pare fosse impegnato in un sorpasso. Ma è solo un’ipotesi al vaglio degli agenti. La moto ha percorso alcuni metri, ha urtato un cordolo del marciapiede e ha sbattuto contro un platano.

L’impatto è stato violentissimo. Il 21enne è stato sbalzato dalla sella e, dopo un lungo volo, è finito a terra. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e l’automedica. Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’incidente, le condizioni del motociclista erano critiche: nell’impatto ha riportato un trauma cranico.

Era sull’asfalto, incosciente. I sanitari hanno tentato a lungo la rianimazione ma alla fine hanno dovuto arrendersi: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire agli operatori di effettuare tutti gli accertamenti. Avvisato anche il pm di turno, non è escluso che possa disporre l’autopsia. La notizia della morte del giovane operaio ha subito fatto il giro del paese. Sul posto sono arrivati il padre e i parenti.

In Valtellina

E un altro grave incidente si è verificato intorno alle 15.30 ad Albosaggia, in Valtellina. Un 68enne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che si era ribaltato con il suo Porter ed è finito contro un muretto. In particolare ha riportato un brutta ferita a una gamba dopo essere rimasto incastrato fra le lamiere. Dopo essere stato liberato dai soccorritori, il ferito è stato caricato sull’eliambulanza che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato.