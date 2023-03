Incidente a Cologno al Serio: muore motociclista

Michele Comitangelo aveva 40 anni

Cologno al Serio, 3 marzo 2023 – Terribile incidente stradale a Cologno al Serio. Poco dopo le 14.30, in via Crema, una Renault Clio stava uscendo dalla zona industriale al confine con Morengo, quando svoltando in direzione Cologno si è scontrata con una moto Aprilia Sr Max Sport. L’urto è stato molto violento.

La moto ha sbattuto contro la parte anteriore sinistra dell’auto, guidata da una donna di 52 anni, rimasta illesa. La moto è invece rimbalzata sul cordolo di ferro che protegge la pista ciclabile. Le condizioni del motociclista, Michele Comitangelo, 40 anni, sono apparse subito gravi: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è morto poco dopo.