Incidente col parapendio. Pilota quarantaquattrenne se la cava con lievi lesioni

Disavventura per fortuna senza gravi conseguenze per un quarantaquattrenne caduto con il parapendio nei boschi tra Cittiglio e Brenta. Il velivolo è finito contro un albero. L’allarme è scattato poco dopo le 15.30 nella zona del Monte Nudo, a richiedere i soccorsi lo stesso sportivo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino e l’elisoccorso del 118, decollato dalla base di Como. Una squadra dei vigili del fuoco di Ispra e il Nucleo Saf di Varese hanno effettuato il recupero dell’uomo, che dopo la prima assistenza sul posto da parte del personale sanitario è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti clinici. Al pilota i medici hanno riscontrato solo leggere ferite. R.F.