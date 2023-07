Incidente a Boltiere, tre auto si scontrano sulla rotonda: morto uomo di 63 anni

Boltiere (Bergamo), 17 luglio 2023 – Un incidente mortale si è verificato a Boltiere, in provincia di Bergamo, poco prima della 13. Tre mezzi si sono scontrati all'altezza di una rotonda in corso Europa, al confine con Osio Sotto lungo la ex statale 525.

Ad avere la peggio, il conducente 63enne di uno dei veicoli coinvolti: il decesso dell’uomo è stato constatato sul posto. Una donna di 53 anni è stata trasportata all’ospedale di Verdellino in codice verde. Un altro uomo di 51 anni è rimasto pressochè illeso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due auto mediche. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.