Bergamo, albero cade in mezzo a via Stezzano: auto frena, motociclista esce di strada e muore

Bergamo, 17 aprile 2024 – Un albero che cade all'improvviso in mezzo alla strada, forse ancora come conseguenza del forte vento di ieri, un'auto che inchioda per evitare l'impatto e una moto che tampona la vettura, con il motociclista che perde il controllo, cade e muore sul colpo. È la tragedia avvenuta oggi pomeriggio, attorno alle 17, sulla statale 42 alle porte di Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione il 53enne alla guida della moto di grossa cilindrata si stava dirigendo verso la città. Percorreva via Stezzano, un rettilineo. Davanti al motociclista viaggiava un’auto Toyota. Ad un certo punto, il conducente della vettura avrebbe frenato bruscamente per evitare un albero caduto nel mezzo della carreggiata. Il motociclista, che era subito dietro la Toyota ha dovuto frenare a sua volta. Nella manovra ha perso il controllo della due ruote che dopo aver sbandato è andata a schiantarsi contro un altro albero sul ciglio della strada. L'impatto violento è stato fatale.

L’allarme è stato immediato. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un'automedica e un'ambulanza, ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’incidente per il 53enne non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Bergamo, presente anche una squadra dei vigili del fuoco che oltre ad aver liberato la carreggiata dalla presenza dei mezzi hanno spostato dalla strada gli alberi che erano caduti. La salma è stata composta nella camera mortuaria dell’ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria.