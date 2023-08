A4, incidente tra Seriate e Bergamo: tre feriti e traffico bloccato in direzione Milano

Brescia, 11 agosto 2023 – Incidente sulla A4 Milano-Brescia, poco dopo le 14 di oggi, venerdì 11 agosto.

A scontrarsi, sul tratto tra Seriate e Bergamo, al km 174 in direzione Milano, nei pressi di Orio al Serio, due mezzi pesanti e due autovetture. Tre le persone rimaste ferite: un 24enne, un 61enne e un 67enne. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause.

Oltre i soccorsi, sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Il tratto tra le uscite di Seriate e Bergamo verso Milano è stato temporaneamente chiuso, a causa del carburante disperso sul piano viabile da uno dei due mezzi pesanti.

Attualmente, in direzione di Milano il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda all'interno del tratto chiuso e 4 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria.

Agli utenti diretti verso Milano Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Seriate e rientrare in A4 alla stazione di Dalmine. Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano si consiglia di utilizzare la A35 BreBeMi e rientrare in A4 alla stazione di Agrate.