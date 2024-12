Incidente a Orio al Serio: diciottenne gravemente ferito in sorpasso moto

Un diciottenne è rimasto gravemente ferito nell’incidente accaduto ieri intorno alle 11,30 a Orio al Serio. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida della sua moto quando avrebbe iniziato una manovra di sorpasso dell’auto che lo precedeva e che proprio in quel momento avrebbe iniziato la svolta. L’impatto è stato violento.

Il motociclista è stato sbalzato dalla sella mentre la moto ha terminato la sua corsa circa un ventina di metri più lontano, urtando anche un palo della luce. Ancora al vaglio della Polizia locale di Orio al Serio l’esatta dinamica, tramite le telecamere di videosorveglianza della zona.

Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza per soccorre il ferito. Il personale sanitario dopo aver prestato le prime cure sul posto hanno portato il 18enne, in gravi condizioni, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposto ad accertamenti. Nonostante le gravi ferite, non sarebbe in pericolo di vita. Praticamente illeso, invece, l’automobilista.