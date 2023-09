Incidente a Castione della Presolana: così Eros Manenti è morto davanti agli occhi degli amici

Castione della Presolana (Bergamo), 3 settembre 2023 – Ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto. La vittima è un quarantanovenne di Barzana (Bergamo), Eros Manenti, sposato e padre di due figli. Era in compagnia di tre amici, anche loro motociclisti. È uscito di strada ed è morto sotto i loro occhi. È avvenuto attorno alle 14.20 di sabato. La comitiva stava viaggiando verso il passo del Vivione. Lui, davanti. Ad un certo punto lo hanno visto uscire di strada e finire in una valletta sul lato della strada. La disgrazia, l’ennesima sulle strade della provincia, in Alta Valle Seriana.

Il luogo del'incidente

Manenti ha perso il controllo della moto all’altezza di una curva poco prima del ponte sul torrente Gler. Ha sfondato una staccionata ed è finito nella valletta sottostante che costeggia la carreggiata dopo aver fatto un volo di una ventina di metri. L’uomo a quanto pare avrebbe fatto tutto da solo, questo particolare potrebbe far pensare che all’origine della disgrazia possa esserci stato un malore improvviso. A dare l’allarme sono stati proprio gli amici che erano con lui. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza del Corpo volontari Presolana, mentre da Bergamo si è alzato in volo l’elicottero. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dove si era verificato la disgrazia per il quarantanovenne non c’era più nulla da fare.