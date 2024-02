Incendio in villa . Coppia di inquilini salva per miracolo

Un incendio ha distrutto parte di una villa. I due inquilini, un assicuratore e la moglie, sono riusciti a metter in salvo prima che il tetto crollasse loro addosso o di restare intossicati dal fumo oppure ustionati dalle fiamme. Il rogo è divampato l’altra sera a Introbio, in Valsassina. Si sarebbero propagate all’ultimo piano, nella zona del sottotetto e del tetto, le porzioni di immobile risultate poi più danneggiate. Probabilmente sono state innescate dall’eccessivo surriscaldamento della canna fumaria a contatto con travi in legno. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con sei squadre del comando provinciale di Lecco e dei distaccamento di volontari di Bellano e di Valmadrera, per una ventina di uomini in tutto: hanno lavorato per tutta la notte fino all’alba per spegnere l’incendio. La villa risulta inagibile. D.D.S.