Incendio in un’azienda Silos si spezza

Incendio ieri alla Forever Plast di Lograto, in via IV Novembre. Le fiamme sono divampate intorno alle 12,30 in un silos contenente materiale plastico in granuli e il cilindro in metallo, alto 24 metri, si è spezzato a metà e afflosciato. Sul posto per domare il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, due squadre dei vigili del fuoco di Brescia, una di Orzinuovi e una di Chiari. Con i pompieri sono intervenuti anche i tecnici di Arpa e Ats per verificare eventuali esalazioni inquinanti, ma in base al primo sopralluogo non sono stati rilevati allarmi ambientali, tanto che non sono state adottate misure precauzionali. Complesse le operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica del sito, durate tutto il giorno.