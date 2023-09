Incendio accidentale distrugge capannone. I danni sono ingenti

Un impressionante incendio è scoppiato ieri mattina nella zona industriale di Premana. Il rogo ha distrutto l’intero capannone. Un 30enne è rimasto intossicato. Il sindaco Elide Codega per precauzione ha chiesto ai cittadini e quanti in paese lavorano di tapparsi in casa e negli edifici in cui si trovavano e di chiudere tutte le finestre per il timore che si sviluppasse una possibile nube tossica. Le fiamme, sprigionatesi per cause accidentali, hanno divorato la copertura della struttura e il fumo nero si è levato per decine di metri. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco e dei distaccamenti di volontari di Bellano e Valmadrera hanno lavorato fino al pomeriggio per circoscrivere l’incendio, impedendo che si propagasse, bonificare l’area e ripristinare le condizioni di sicurezza. I danni sono ingenti. D.D.S.