In ospedale dopo la tisana alla marijuana

Tisana allucinogena alle erbe, anzi alla marijuana. L’ha bevuta nei giorni scorsi per rilassarsi una 40enne che abita nel Meratese. L’effetto per lei è stato però tutt’altro che rilassante. Dopo aver bevuto l’infuso , si è infatti sentita male: prima le palpitazioni, poi qualche convulsione e le allucinazioni. I familiari quando l’hanno vista ridotta in quello stato hanno chiesto aiuto ai sanitari di Areu. La 40enne è stata soccorsa e trasferita d’urgenza in ospedale al San Lepoldo Mandic di Merate. Dagli accertamenti in effetti è emerso che era positiva ai cannabinoidi, sebbene con valori nemmeno troppo eccessivi. La paziente è stata curata con farmaci specifici e ricoverata in osservazione. Una volta cessati gli effetti e i sintomi indesiderati dell’intossicazione da marijuana è stata dimessa senza altre conseguenze. La tisana a quanto risulta era legale, comperata regolarmente in negozio e, almeno in teoria, a basso contenuto di thc.