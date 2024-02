In nave o in ufficio. Aperti nove bandi

Navigazione Laghi, ente del Ministero dei Trasporti, cerca personale. L’azienda, con una flotta di circa cento imbarcazioni, garantisce da sessanta anni la mobilità nell’ambito dei territori dei laghi Maggiore, di Garda e di Como e di ricente ha pubblicato nove bandi di concorso esterno per la copertura di 11 posizioni presso la direzione di esercizio navigazione Lago di Como che coinvolgono tutti i settori aziendali. I profili richiesti spaziano dalle professioni a bordo nave al personale di cantiere, fino agli operatori amministrativi: l’azienda cerca ad esempio manutentori, operai, aiuto motoristi, impiegati per incombenza in ufficio. "Nel 2023 abbiamo raggiunto numeri importanti: 12 milioni di passeggeri trasportati è un risultato straordinario. Oggi abbiamo necessità di implementare il nostro organico – commenta Pietro Marrapodi, gestore governativo dell’ente – con l’obiettivo di proseguire a garantire un servizio di trasporto efficiente ed efficace, che sia quanto più possibile in linea con le crescenti esigenze del territorio. Si tratta di un’opportunità importante per tanti giovani che hanno la possibilità di specializzarsi all’interno di una azienda solida e virtuosa, con concrete prospettive di crescita. Un contributo a disposizione del territorio per generare e rafforzare un indotto occupazionale di sicuro valore".

Tutte le informazioni con i requisiti per partecipare e la scadenza delle domande sono disponibili sul sito internet aziendale www.navigazionelaghi.it. I primi annunci hanno come ultimo giorno utile sabato 24 febbraio, mentre per altri c’è tempo fino a metà marzo.