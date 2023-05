Impiegato contabile e manovali sono richiesti

Addetto pulizie con auto, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Lecco e provincia. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7474. Addetto assemblaggio, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Nibionno. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7485. Impiegato contabile, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Oggiono. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7468. Piazzalista, 1 posto. Contratto: tempo determinato di 6 mesi. Sede di lavoro: Bregnano. Centro per l’impiego di Appiano Gentile: codice 17209. Muratore e manovale, 2 posti. Contratto: tempo determinato di 6 mesi. Sede di lavoro: Cassina Rizzardi. Centro per l’impiego di Como: codice 17217. Addetto alle vendite, 1 posto. Contratto: full-time su turni. Sede di lavoro: Erba. Centro per l’impiego di Erba: 17220