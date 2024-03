Il 1 aprile torna il Valtellina Orobie, in passato gara valida anche per la Coppa del Mondo. A firmare l’evento la Polisportiva Albosaggia ASD con il Meriggio come meta ambita. L’edizione del 2024 sarà valida per il circuito di Coppa Alpi Centrali con la partecipazione anche delle categorie giovanili.