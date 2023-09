Il sindaco sostiene il “Brescia Pride”: Provincia nega patrocinio

Nessun patrocinio da parte della Provincia di Brescia, per decisione del suo presidente Emanuele Moraschini al Brescia Pride del 2 settembre, che animerà il centro della città e che invece gode del patrocinio del Comune di Brescia, che ne ha ospitato la presentazione. Nonostante il Comitato Brescia Pride abbia scelto il motto #LaCulturaSiFaInsieme ritenuto il modo migliore per tutelare i diritti LGBTQIAPK+, Emanuele Moraschini ha detto un deciso no al patrocinio alla manifestazione. "Riteniamo che il Brescia Pride non sia un evento di promozione turistica o culturale, come quelli no profit, per i quali la Provincia è solita dare il patrocinio - sostiene Moraschini- ma un evento che va a toccare diverse sensibilità su tematiche politiche e sociali importanti, sulle quali la Provincia non ha competenze. Abbiamo quindi preferito restare neutrali, pur condividendo i valori di libertà espressi dal manifesto degli organizzatori, ai quali auguriamo che l’iniziativa abbia il meritato successo". Mi. Pr.