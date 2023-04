Il quorum resta l’unica incognita in cinque paesi

Sul Lario si vota in 16 Comuni, 11 in provincia di Como e 5 in quella di Lecco. Nel Comasco il centro più grosso è Mozzate dove si sfiderano Daniela Galli, Clemente Ciccozzi e Francesca Preatoni. In quattro Comuni su undici la sfida sarà il quorum visto che in lizza ci sarà un solo candidato, si tratta di Centro Valle Intelvi con Mario Pozzi, Carlazzo con Antonella Mazza, Dosso del Liro con Egidio Baraglia e Montemezzo con Guido Spelzini. A Brunate sfida tra Camilla Dotti e Simone Rizzi. In cerca di un sindaco anche Laglio: la sfida sarà tra Monica Sessolo, Giancarlo Premoli, Michela Garbin e Francesco Saverio Matrale. A Cernobbio l’uscente Matteo Monti affronterà Simona Saladini, Andrea Michele Gazzola ed Emilia Bianchi. A San Siro sfida tra Sergio Meregalli e Nicola Mappa; a Lurago d’Erba sono in lizza Davide Colombo e Agostino Panzeri; a Bulgarograsso invece Fabio Chindamo e Giuseppe Clerici. Nel Lecchese a Calolziocorte in lizza Marco Ghezzi, Diego Colosimo e Sonia Mazzoleni; a Ballabio Giovanni Bruno Bussola se la vedrà con Tranquillo Doniselli. A Oliveto Lario, il sindaco uscente Bruno Polti dovrà conquistarsi il secondo mandato contro Fabio Negri e Federico Gramatica. Marco Magni e Alessandro Danza in lizza a Robbiate mentre Luca Buzzella sindaco uscente di Valvarrone sarà in corsa solitaria per il secondo mandato.Ro.Can.