Il pensionato tergiversa: truffatori mostrano il coltello e via con contanti e gioielli

Anziano di 82 anni minacciato con un coltello e rapinato. è accaduto domenica a Varese. Tutto è partito da un tentativo di truffa. La telefonata: suo figlio ha avuto un incidente, dovete pagare altrimenti finisce in galera. Il pensionato, solo in casa, perché la moglie era uscita a fare la spesa, si è spaventato. Alla porta si sono presentati due uomini pronti a ritirare i soldi. L’anziano ha tergiversato così – stando al suo racconto – si è presentato un terzo uomo che ha aperto la giacca nera che indossava mostrando dei coltelli e puntandone uno addosso all’ottantaduenne. A quel punto il pensionato ha consegnato 700 euro in contanti e i gioielli che la coppia teneva in casa. I tre si sono poi dileguati. Indaga la Polizia di Stato.R.F.