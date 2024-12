Il panettone era una scusa. Prete derubato

Ha finto di essere una sua conoscente e di volergli consegnare un panettone con l’obiettivo di distrarlo e di permettere al suo complice di intrufolarsi in parrocchia e rubare del denaro contante da un cassetto. Un raggiro in piena regola avvenuto ieri mattina alle 10.30, nella parrocchia di Rogno, nella Bergamasca in piazza Druso. Vittima il parroco del paese che quando si è accorto di quanto accaduto ha avvertito immediatamente i carabinieri della Compagnia di Clusone. Secondo una prima ricostruzione da parte dei militari, la donna con la scusa degli auguri di Natale e fingendo di conoscere don Paolo Gheza, parroco emerito a Rogno di 76 anni, si era presentata ieri mattina con un panettone tra le mani come dono.

Ma il panettone-regalo era solo un diversivo per mettere in atto il suo piano. Dopo aver distratto il sacerdote, un complice è entrato in canonica. Il parroco in buona fede ha accolto l’invito a scambiare due chiacchiere con la donna, senza immaginare che, durante quel breve lasso di tempo, un complice si era introdotto nella parrocchia. Sono infatti bastati pochi minuti al malvivente per mettere a segno un colpo che ha fruttato un bottino di 1500 euro. Inutili i tentativi di rintracciare i due ladri che, subito dopo, sono riusciti a fuggire. Ora, al vaglio dei militari, ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza, utili per ricostruire l’accaduto e per identificare i malviventi.

