Il maxi-cantiere di Bergamo: Tolto un tassello, il capoluogo torna a respirare

Un’arteria di fondamentale importanza per gli automobilisti che arrivano dal rondò di Campagnola e sono diretti verso Curno. Con il ripristino nella tarda serata di giovedì del collegamento tra la circonvallazione delle Valli e l’Asse interurbano ha riaperto una delle strade cruciali per la circolazione in transito nei pressi del casello autostradale dell’A4. È uno dei due tasselli più importanti che ancora mancava all’appello nell’ambito del maxi cantiere, quello del casello dell’A4 appunto, che da un anno e mezzo sta ridisegnando la viabilità alle porte di Bergamo. E il capoluogo orobico torna a respirare, con il traffico che, almeno lungo la direttrice che porta verso Curno-Ponte San Pietro, tornerà a scorrere regolarmente. Per diversi mesi, fino a giovedì sera, il traffico è stato deviato sulla vecchia rotatoria e poi direzionato sulla rampa che porta al quartiere cittadino di Colognola, dove era stato aperto un varco per immettersi sull’Asse interurbano. La chiusura del collegamento si era resa necessaria per la costruzione di nuovi ponti e e nuove arterie che, a lavori ultimati, trasformeranno il vecchio rondò nei pressi del casello dell’A4, pieno di incroci pericolosi, in uno svincolo su tre piani privo d’intersezioni. e ieri mattina è stata anche aperta la pista definitiva che dalla circonvallazione stacca verso destra e porta il traffico in A4, immettendolo sulla vecchia rotatoria. Chi è diretto a colognola dovrà ora impegnare la corsia che dalla circonvallazione porta in città, arrivare fino al rondò di via Autostrada e tornare verso il casello dell’A4. Le due importanti direttrici, il collegamento tra la circonvallazione delle Valli e l’Asse interurbano e la pista che dalla circonvallazione porta gli automobilisti in A4, hanno aperto con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto previsto, migliorando i problemi legati alla congestione viabilistica. Intanto viaggiano spediti gli altri lavori al maxi cantiere nei pressi del casello autostradale A4. "Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo l’opera, da sempre ritenuta fondamentale le criticità viabilistiche dell’area", sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi. Michele Andreucci