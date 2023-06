Il maltempo fa danni Strada chiusa in Val Cavargna

CARLAZZO (Como)

Strada chiusa tra Carlazzo e Cusino, in Val Cavargna, a causa della caduta di alcuni massi sulla carreggiata. La frana è avvenuta nella notte tra sabato e domenica in località Sant’Ambrogio. I sindaci dei due Comuni, hanno emesso un’ordinanza che stabilisce il divieto di transito fino a nuovo ordine. Il maltempo ha causato problemi anche sulla provinciale della Valle Intelvi, dove un albero si è abbattuto sulla carreggiata, nel tratto del ponte di Scaria. È stato rimosso dai vigili del fuoco. Al momento, rimane stabile il livello del lago di Como – ieri a quota 91,5 centimetri – nonostante le forti piogge e l’ingrossamento dei fiumi. Nel Lecchese, i problemi principali si sono avuti sulla statale 639 che costeggia i laghi di Pusiano e Garlate. Nella mattinata di ieri, la carreggiata di immissione sulla statale 36, in direzione Lecco, tra Suello e Civate, è stata chiusa al traffico a causa di un allagamento. Per la gestione dell’emergenza è intervenuta Anas, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Pa.Pi.