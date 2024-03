Il Lumezzane gioca subito la carta Galabinov . Parla Franzini: "Giochiamo senza paura"

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane, che ha appena inserito nella sua rosa un attaccante di assoluto rilievo come Galabinov (un ritorno per il bulgaro che proprio dai rossoblù è partito nel 2010/2011 per iniziare la felice carriera che lo ha condotto sino in serie A con Genoa e Spezia), alle 18.30 ospiterà al Saleri la Pro Patria con l’obiettivo ben preciso di riprendere la sua corsa e di consolidare la sua posizione in zona play off: "Per noi - conferma mister Franzini - sarà una partita importante. La mente dev’essere libera per giocare come sappiamo, con la voglia di vincere e di essere la squadra che ha impressionato tutti. Rimane il rammarico per non essere riusciti a concretizzare le occasioni avute nel finale con l’Atalanta, ma, come sempre, si resetta tutto e si riparte".

Anche il tecnico rossoblù è soddisfatto del ritorno di Galabinov (classe ’88, 391 presenze tra i professionisti) in Valgobbia: "Il suo innesto porta qualità e caratteristiche precise nella nostra rosa. Lavoriamo per fargli trovare la miglior condizione nel minor tempo possibile, ma, intanto, si è approcciato al meglio con il gruppo". Per il match di questa sera il Lumezzane dovrà rinunciare ai lungodegenti Deratti e Troiani, ma, oltre a Galabinov, potrà contare sul rientro di Moscati.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Parodi, Dalmazzi, Pisano, Righetti (Regazzetti); Moscati, Taugourdeau, Ilari; Gerbi, Spini (Capelli), Iori. L.M.