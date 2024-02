Il Lecco di scena a Bari. Sfida salvezza fra deluse

A Bari per dare un calcio alla crisi e riprendere la corsa verso la salvezza. E’ questo l’obiettivo di un Lecco che, reduce da quattro sconfitte consecutive e piombato sul fondo della classifica del campionato cadetto, oggi pomeriggio alle 16.15 affronta in trasferta il traballante e deludente Bari, una formazione che, partita con ben altri propositi, si ritrova appena sopra la zona playout e che è oggetto (così come la società) di una contestazione.

Bari che in settimana ha cambiato allenatore: via Pasquale Marino ora in sella c’è Beppe Iachini. Quella di far punti al San Nicola è un’impresa difficile, difficilissima, ma il Lecco deve provarci. "E’ una partita importantissima per entrambe - ha detto Bonazzoli -, Iachini è un allenatore che ha quasi sempre centrato gli obiettivi. Ci aspettiamo una squadra con nuovi stimoli, troveremo un ambiente ostico e poco tranquillo. Noi dobbiamo focalizzarci su di noi e sul nostro obiettivo: fare risultato. I ragazzi li ho visti bene in settimana, carichi e concentrati, c’è la voglia di uscire da questo trend negativo. Vogliamo fare una partita tosta". Tanti gli acquisti nel mercato di riparazione. "Tutti si stanno integrando. Inglese e Capradossi stanno bene ma a loro manca ancora il ritmo partita, possono entrare in corso d’opera".

(4-3-3): Melgrati; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Lepore; Ionita, Galli, Crociata; Listkowski, Novakovic, Buso.

La 24esima giornata: Como-Brescia 1-0.

Oggi alle 14: Cittadella-Parma, Cremonese-Reggiana, FeralpiSalò-Palermo, Modena-Cosenza, Sudtirol-Venezia. Oggi alle 16.15: Bari-Lecco, Catanzaro-Ascoli, Pisa-Sampdoria. Domani alle 16.15: Ternana-Spezia.

Cclassifica: Parma 48; Como 45; Cremonese 44; Venezia 41; Palermo 39; Cittadella 36; Catanzaro 35; Modena e Brescia 32; Reggiana 29; Cosenza 28; Sudtirol, Pisa, Sampdoria e Bari 27; Ascoli 22; Ternana, FeralpiSalò e Spezia 21; Lecco 20.

Fulvio D’Eri