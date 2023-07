Il Futuro dell'Ospedale Sacra Famiglia, Una Questione Politica per Erba e Como

Il futuro dell’ospedale Sacra Famiglia di Erba, al centro di una trattativa tra la Provincia Lombardo Veneta dei Fatebenefratelli attuale proprietaria e il Gruppo San Donato, interessato al suo acquisto, sta diventando anche una questione politica. Dipendenti e sindaci, preoccupati i primi per il loro posto di lavoro e i secondi di continuare a poter godere dell’assistenza sanitaria per i propri concittadini, chiedono precise garanzie alla politica regionale e nazionale. "Ho inviato ieri una lettera all’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, chiedendogli un incontro, alla "presenza anche del sindaco di Erba, Mauro Caprani, e dell’assessore regionale Alessandro Fermi - spiega l’onorevole Eugenio Zoffili, deputato erbese e vice coordinatore regionale della Lega - Negli ultimi mesi ho avuto modo di incontrare molti medici, infermieri e operatori, che così come numerosi cittadini mi chiedono di poter avere delle certezze sul futuro di questa struttura strategica. Il mio auspicio è che questa eventuale fase di transizione possa portare ad una valorizzazione". È intervenuta sulla questione anche Chiara Braga del Pd: "È un sistema pubblico sanitario messo gravemente in crisi da decenni di politiche di Regione Lombardia".