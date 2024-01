Il Desenzano non ha fatto sconti. Crema a rischio retrocessione

CREMA (Cremona)

Sconfitta immeritata del Crema allo stadio Voltini contro il Desenzano nel turno infrasettimanale valevole per terza giornata di ritorno del campionato nazionale dilettanti girone B. La formazione di mister Danesi ha offerto un’ottima prestazione mettendo sul rettangolo di gioco una buona organizzazione di gioco ma alla fine ha prevalso il Desenzano che con cinismo si è aggiudicato l’intera posta in palio. Le reti che hanno deciso l’incontro sono state realizzate da Guarneri a metà primo tempo mentre Bianchetti nell’ultimo minuto della ripresa ha raddoppiato facendo esplodere di gioia i supporter presenti allo stadio di via De Gasperi. La squadra del presidente Zucchi tornerà in campo nel fine settimana per affrontare in trasferta l’Arconatese. Tre punti pesanti invece per il Desenzano che punta in questo girone di ritorno ad avvicinare il più possibile il vertice della classifica con l’obiettivo di arrivare il prima possibile in zona playoff. Raffaele Sisti