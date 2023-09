Il declino dopo il Covid: "Mestieri da valorizzare"

"Una professione bellissima, che dà grandi soddisfazioni: è un peccato che le istituzioni non ci ascoltino per riuscire a valorizzarla come meriterebbe".

Così Stefania Pace, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Brescia e del coordinamento degli Opi della Lombardia, commenta il calo di iscrizioni ai corsi di laurea in infermieristica (ma lo stesso si verifica anche per le altre professioni sanitarie), che ha portato la Fnopi a lanciare l’allarme sulla tenuta del sistema sanitario.

"Come Ordini ormai da tempo abbiamo sollevato la cosiddetta “questione infermieristica“. Va affrontata seriamente, una volta per tutte".

La pandemia di Covid non ha aiutato le professioni sanitarie: chi ha potuto, ha scelto la via della pensione, mentre il messaggio che probabilmente è arrivato ai più giovani è stato soprattutto quello della fatica, dei turni massacranti e delle aggressioni subite dai sanitari.

"Diverse proposte sono state fatte già a livello nazionale e, come coordinamento Opi Lombardia, le porteremo in Regione – prosegue Pace –. Ad esempio, va ripensata la formazione, che va resa più innovativa. Dovremmo rivedere anche i criteri di accesso ai corsi di laurea, con test separati e nuove modalità, ma anche pensare a modelli organizzativi che diano valore alla professione e diversi percorsi di carriera, non solo verticali, ma anche orizzontali".

Non da ultimo, il tema della retribuzione, che in Italia è il 23% in meno rispetto a quella media degli infermieri in Europa. Il divario pesa particolarmente in una regione come la Lombardia, per la vicinanza con la Svizzera, che fa da attrattore.

"Le proiezioni ci dicono che, con la messa a terra della riforma della sanità, solo in Lombardia mancheranno 10mila infermieri. Tra pensionamenti, fughe all’estero, il calo delle iscrizioni ai corsi universitari è un tassello ulteriore di una situazione già drammatica. Auspichiamo un intervento deciso per invertire la rotta".

Federica Pacella