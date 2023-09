Il comandante provinciale di Bergamo: vicino alla gente

Ripete spesso: "Cercheremo di stare vicino ai cittadini per farli sentire al sicuro". Il neo comandante provinciale dei carabinieri, Salvatore Sauco, 47 anni, si è presentato ieri mattina in via delle Valli, sottolineando quello che definisce il suo "credo": "La vicinanza dell’Arma al cittadino. Il carabiniere – ha sottolineato – deve stare fra la gente e la gente deve avere fiducia del carabiniere, sia per un semplice consiglio sia per la soluzione di problematiche più serie". Troppo presto per fare ragionamenti su un territorio che non conosceva per niente fino a poco tempo fa, "ma l’impressione che ho avuto è molto positiva, di una città laboriosa e capace di risollevarsi sempre".

Il nuovo comandante subentra al collega, tenente colonello Alessandro Nervi. Nei prossimi giorni visiterà le compagnie che compongono il comando provinciale. Intanto ha già incontrato il questore e sempre ieri mattina è stato in Procura. Nato a Milano da una famiglia della provincia di Caserta, Sauco si è formato all’Accademia dell’Arma per poi prendere servizio al Nucleo operativo prima di Treviso e poi di Verona. In seguito ha guidato le compagnie di Battipaglia e Napoli Centro. Per i successivi sei anni è stato all’Ufficio operazioni del comando generale. Ha comandato il gruppo di Frascati, hinterland romano, e negli ultimi due anni ha addestrato gli allievi della scuola dell’Arma, sempre a Roma. "Saranno sicuramente anni intensi, ma la passione che ci metterò – assicura – sarà totale". Il colonello Sauco non conosceva Bergamo e non ci era mai stato, ma a inizio settembre, quando ha saputo della sua nuova destinazione operativa, "sono passato un giorno per una breve visita". F.D.