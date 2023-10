Il banco di Diego rimasto vuoto a Ghisalba (Bergamo): liceali in lacrime

GHISALBA (Bergamo)

Il giorno dopo è quello dei ricordi. Immagini che scorrono in un lampo e provocano dolore. C’è spazio anche per le lacrime e la commozione. Come è successo ai compagni di scuola di Diego Sangalli (nella foto), il diciassettenne di Ghisalba morto domenica dopo essere finito in un canale impervio mentre si trovava al Pizzo Porola, a Valbondione. I compagni di classe, la 3ªY del liceo Secco Suardo, indirizzo musicale, non sono stati capaci di fare lezione. Un’insegnante li ha presi e portati fuori da scuola, lontano da quel banco vuoto, dove sono state depositate due rose bianche e tanti messaggi d’amicizia. Poi si sono abbracciati in cerchio, dedicandogli qualche istante di silenzio. Diego suonava il basso tuba, sognava il Conservatorio. In molti ieri mattina hanno lasciato sul suo banco pensieri scritti a penna.

"Ti ricorderò sempre". "Il tuo carisma ti faceva sempre stare al centro dell’attenzione, dote veramente ammirabile". E ancora: "Diego, grazie mille per i bellissimi momenti che mi hai regalato". Diego, domenica, era uscito da solo, all’alba. "Conosceva quella zona fin da piccolo", ha raccontato il papà Pierluigi, perché a Valbondione la famiglia ha una seconda casa, dove abita la nonna di 95 anni. "L’ultima volta che l’ho sentito era quasi arrivato, erano le 8 e ci aveva mandato anche la posizione del cellulare", ricorda il papà.

Era partito da casa molto presto, intorno alle 4.30, con tutto l’occorrente. Diego sarebbe dovuto rientrare a Ghisalba intorno a mezzogiorno perché nel primo pomeriggio doveva insegnare catechismo. Quando era sopra il lago Coca ha chiamato casa, dando un’indicazione sul rientro. È stato il mancato ritorno per pranzo ad allarmare la mamma e il papà, che hanno avvisato i soccorritori intorno alle 15. Il ritrovamento è avvenuto prima di sera, sotto la cima, in un canalone.

Francesco Donadoni